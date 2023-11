Pomnik rotmistrza Pileckiego gotowy do uroczystego odsłonięcia [ZDJĘCIA]

Odsłonięcie pomnika nastąpi w sobotę 11 listopada, o godzinie 10:15. źródło: https://www.facebook.com/gm.goleniow Odsłonięcie pomnika nastąpi w sobotę 11 listopada, o godzinie 10:15. źródło: https://www.facebook.com/gm.goleniow Odsłonięcie pomnika nastąpi w sobotę 11 listopada, o godzinie 10:15. źródło: https://www.facebook.com/gm.goleniow

Pomnik Witolda Pileckiego jest już gotowy, w sobotę odsłonięcie. Monument stanął na placu u zbiegu ulic Kościuszki i Konstytucji 3 Maja w Goleniowie.

We wtorek pomnik został zamontowany, na razie jednak został owinięty czarną folią. Autorem rzeźby jest Dawid Wawrzyniak. Odsłonięcie pomnika nastąpi w sobotę 11 listopada, o godzinie 10:15.



Rotmistrz Witold Pilecki dobrowolnie trafił do KL-Auschwitz, aby wewnątrz obozu koncentracyjnego zorganizować ruch oporu i pomóc w ucieczce członkom Tajnej Armii Polskiej, której był współorganizatorem. To dzięki jego materiałom wywiadowczym, przekazywanym poza mury obozu, świat dowiedział się o koszmarze, jakim niemieccy oprawcy zgotowali więźniom KL Auschwitz. Po wojnie piekło zgotowali rotmistrzowi Pileckiemu komuniści.



Aresztowany 8 maja 1947 r. został oskarżony m.in. o posiadanie broni, przygotowywanie zamachów zbrojnych oraz posługiwanie się nielegalnymi dokumentami. Po brutalnym śledztwie, 3 marca 1948 r. stanął przed sądem.



Wyrok w tym pokazowym procesie zapadł 15 marca 1948 r. Skazany na karę śmierci rotmistrz Witold Pilecki został zamordowany w więzieniu mokotowskim 25 maja 1948 r. o godzinie 21:30.