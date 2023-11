Jubileusz Wieczornego Biegania. "Połączyła nas pasja" [ZDJĘCIA]

Połączyła nas pasja. To już nie tylko grupa biegowa, ale ogromna społeczność - mówią uczestnicy szczecińskiego Wieczornego Biegania, które dzisiaj obchodzi swoje 10. urodziny.

Pierwszy raz spotkali się w listopadowy wtorek w 2013 roku - było to niecałe 40 osób. Dziś na wspólne bieganie przychodzi nawet ponad 500 biegaczy. Przez sport nawiązali znajomości, przyjaźnie, a niektórzy z nich znaleźli swoją "drugą połówkę". We wtorek jubileusz świętowali tradycyjnie na Jasnych Błoniach.Dziś zamiast tradycyjnej rozgrzewki była ta bardziej słodka - w postaci tortu.- Po dziesięciu latach Wieczorne Bieganie okazało się wielkim sukcesem. - Jak się zaczęło?! Chciałam wstać z kanapy, wyjść z domu zrobić coś pozytywnego dla siebie. - Łączy nas pasja bez względu na przekonania polityczne czy religijne. - Biegamy razem, wyjeżdżamy, robimy różne szalone rzeczy, jest super. - Wojtek ma w sobie to, że potrafi zebrać wokół siebie niesamowitych ludzi. Cała ta grupa jest bardzo otwarta, chętnie przyjmują nowych ludzi - mówili uczestnicy biegu.- Nie wyobrażałem sobie, że przetrwamy rok, a co dopiero, że będzie to 10 lat. To nie tylko grupa, a też duża społeczność. Jak się widzi tych uśmiechniętych, wesołych ludzi to jest to ogromna gratyfikacja - powiedział Wojciech Kępka, organizator Wieczornego Biegania w Szczecinie.Trasa to osiem kilometrów - na Arkonkę z Jasnych Błoni - jednak każdy może przebiec w swoim tempie krótszy odcinek.Spotykają się co tydzień we wtorki o godz. 19.