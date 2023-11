Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Miał trzy promile i jechał droga krajową - 50-latek w trybie przyspieszonym stanie przed sądem.

Stargardzka drogówka zatrzymała go w poniedziałek na nr DK 10 na wysokości Motańca. Kierowca Volkswagena nie trzymał się jednego pasa ruchu.



Policjanci wyczuli od niego woń alkoholu, przebadali go alkomatem. Zatrzymali prawo jazdy i trafił do aresztu. Dziś usłyszał zarzuty, grożą mu nawet dwa lata więzienia.