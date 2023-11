Terminal kontenerowy będzie wielką konkurencją dla portów w Hamburgu

Przyszłość budowy terminalu kontenerowego w porcie w Świnoujściu podczas kadencji nowego rządu - tematem audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Jak mówił poseł PiS Artur Szałabawka, inwestycja przyniesie ogromne korzyści mieszkańcom Świnoujścia, a Polsce ogromne wpływu do budżetu.- Port kontenerowy jest wielką konkurencją dla portów w Hamburgu. Niemcy staną na głowie, a jak będą mieli jeszcze premiera polskiego, który będzie zależny od Niemiec, to zablokują budowę - mówił Szałabawka.Budowa portu ma też swoje konsekwencje - mówi Wiesław Szczepański, poseł Nowej Lewicy.- Jeżeli będzie to przynosiło korzyści, to uważam, że jest to potrzeba. Natomiast musi ten port kontynuować stanąć zgodnie z również warunkami środowiskowymi. Żeby z jednej strony zapewnić pełną ekologiczność, a z drugiej możliwość zarobkowania - mówił Szczepański.Port kontenerowy mógłby przyjmować statki oceaniczne pływające na trasach międzykontynentalnych.W latach 2023-2029 r. zaplanowano inwestycje warte ponad 10 miliardów złotych, w tym rozbudowę portu wraz z dodatkowym falochronem i nowy tor podejściowy.