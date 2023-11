Jezioro Siecino. Fot. Urząd Miejski w Żłocieńcu

Gmina Złocieniec podpisała umowę z wykonawcą, na zbudowanie pływających pomostów.

Koszt prac to prawie pół miliona złotych - z czego większość to dofinansowanie unijne. Na plaży Gęsia Łączka w miejscowości Cieszyno stara konstrukcja zostanie rozebrana i powstaną nowe pomosty pływające.



Termin realizacji zadania to koniec grudnia tego roku.