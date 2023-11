Szczecin może stracić popularną ściankę wspinaczkową

Centrum Wspinaczkowe Big Wall może zostać zamknięte. Wszystko przez konflikt z władzami targowiska Manhattan, na którego terenie się mieści.

Ścianka działa w jednym z namiotów sferycznych przy ulicy Staszica. Miłośnicy wspinaczki proszą o interwencje i mediację Urząd Miasta, a o poparcie mieszkańców.Środowisko skupione wokół Big Wall stworzyło w tej sprawie petycję w Internecie. Podpisało się pod nią ponad 2 tysiące osób.Spór między firmą, która prowadzi ściankę a zarządem targowiska trwa od lat. Władze Centrum Handlowo-Usługowego Manhattan zarzucają właścicielom ścianki niepłacenie czynszu i chcą rozwiązania umowy. Druga strona mówi, że wcale tak nie jest. Sprawa trafiła do sądu. Sąd pierwszej instancji nakazał opuszczenie terenu firmie, która prowadzi ściankę. Jej właściciele odwołali się od wyroku. Teraz sprawą zajmie się Sąd Apelacyjny.Właścicielem terenu na którym znajduje się targowisko jest miasto, dlatego miłośnicy wspinaczki proszą, by to prezydent Szczecina podjął się mediacji w tej sprawie, tak by udało się to miejsce ocalić.Centrum powstało w 2018 roku. Codziennie korzystają z niego setki osób. Ćwiczy tam między innymi Marcin „Yeti” Tomaszewski, jeden z najlepszych polskich wspinaczy wielkościanowych.