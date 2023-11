Fot. Facebook / GPR OSP Wołczkowo - Zachodniopomorskie Psy Ratownicze

Rondo w Wołczkowie będzie nosić nazwę "Psa Ratownika". Tak zdecydowali radni Gminy Dobra. Chodzi o miejsce u zbiegu ulic Lipowej i Słonecznej.

Wnioskowała o to Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie, bo to tam właśnie mieści się siedziba Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej, która dysponuje wyszkolonymi psami. Biorą one udział w wielu akcjach poszukiwawczych. To jedyna taka grupa, która szkoli i przygotowuje psy do służby.