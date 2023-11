W Skolwinie odnaleziono fragmenty historycznego pomnika [ZDJĘCIA]

Fot. dr Marek Łuczak, Pomorskie Towarzystwo Historyczne Fot. dr Marek Łuczak, Pomorskie Towarzystwo Historyczne Fot. dr Marek Łuczak, Pomorskie Towarzystwo Historyczne

Pozostałości po "Pomniku Poległym w I wojnie światowej mieszkańcom Skolwina" odnaleziono na terenie parafii pw. Chrystusa Króla.

Odkrył je proboszcz ks. Artur Rasmus, a o identyfikację znalezisk poprosił dr Marka Łuczaka, koordynatora wojewódzkiego do spraw zabytków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.



Proboszcz parafii podczas porządkowania zieleńca parafii za kościołem, odnalazł kilka płyt marblitowych. Były to trzy fragmenty z imionami i nazwiskami.



Jak ustalił dr Łuczak, taka konfiguracja pojawia się tylko w przypadku upamiętnień zbiorowych. Zachowały się na nich końcówki nazwisk. Dr Łuczak nie miał wątpliwości, że to fragmenty bocznych płyt pomnika, który stał kiedyś nieopodal kościoła.



Monument był wymurowany z kamieni. Od strony wschodniej wykonano na nim inskrypcję: "Den Helden des Weltkrieges". Pomnik został zniszczony w 1945 roku. Trzon cokołu zepchnięto parę metrów od podstawy, gdzie spoczywa do tej pory.



W 2023 roku podczas porządkowania zieleńca odsłonięto podstawę pomnika i cztery fragmenty płyt z nazwiskami poległych.



Pomorskie Towarzystwo Historyczne wystąpi do Miejskiego Konserwatora Zabytków, by sektorami przesiać ziemie przez sita dookoła zachowanych schodów i podstawy pomnika, tak by odnaleźć kolejne fragmenty skolwińskiego pomnika.