Kochają morze i chcą pracować na statkach. Dziś ślubowali [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

320 uczniów złożyło dziś ślubowanie i stało się uczniami w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej przy ulicy Hożej. Szkoła ta kształci m.in. nawigatorów i mechaników okrętowych.

- Będziemy się uczyć, jak nawigować statkiem. To my obieramy trasę, gdzie ma wypłynąć i dopłynąć. - Bardziej to chyba z zamiłowania do takich rzeczy wybrałam. W rodzinie kilku jest marynarzy, ale chciałam tego tak naprawdę bardziej sama siebie. - A to się wzięło tak trochę losowo u mnie... Szukałam jakiejś szkoły, zobaczyłam ten kierunek i tak jakoś wyszło - opowiadają uczennice.



Nie było problemu z naborem uczniów, najwięcej chętnych było na kierunki okrętowe - mówi Elżbieta Moskal, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.



- Jeśli chodzi o zainteresowanie kierunkami, to największe jest na kierunkach pływających, czyli nawigator i mechanik okrętowy. W większości przypadków młodzież podejmuje i kontynuuje naukę na wyższych uczelniach, ale także i zasilają kadry zawodowe naszych szczecińskich firm. Cieszy nas to, że coraz rzadziej wyjeżdżają za granicę - podkreśla Moskal.



Nowo przyjęci uczniowie będą się uczyć w 10 klasach. Dziś, podczas inauguracji uczniowie mogli zobaczyć, jak można spawać blachy.