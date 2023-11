Nowoczesny sprzęt do diagnostyki zaburzeń rytmu serca w szpitalu wojewódzkim [ZDJĘCIA]

źródło: SPWSZ źródło: SPWSZ

Nowoczesny system do diagnostyki i leczenia zburzeń rytmu serca trafił do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

Zastąpił system, który używany był od 19 lat. Tamten często się psuł i przez pewien czas był wyłączony z użytku.



Teraz badania będą wykonywane jeszcze precyzyjniej - mówi dr n. med. Tomasz Rozpara, kardiolog ze Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.



- Pacjenci z tym typem schorzeń trafiają do nas. Wcześniej też byli diagnozowani, ale w chwili obecnej z racji tego, że ten sprzęt jest nowocześniejszy, więc też dokładniejszy, to pozwala nam to na szybsze, lepsze i dokładniejsze diagnozowanie zaburzeń rytmu - dodaje Rozpara.



Skorzystają na tym wszyscy pacjenci z zaburzeniami rytmu serca, również Ci, którym będą wszczepiane nowoczesne stymulatory - tłumaczy Tomasz Rozpara: - W kraju jest już od kilku lat. Jednak my mamy teraz sposobność wszczepiania tych stymulatorów. To jest tak zwana stymulacja pęczka Hisa albo odnogi pęczka Hisa. I dzięki nowemu sprzętowi, będziemy mogli właśnie implantować takie urządzenia.



System kosztował prawie 650 tysięcy złotych, 590 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Pozostała kwota to wkład własny szpitala.



Nowy system został już zainstalowany, a pierwsze badania elektrofizjologiczne z jego wykorzystaniem zostały już przeprowadzone.