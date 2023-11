Ktoś zatruł 100-letnie kasztanowce. Świnoujscy urzędnicy mają podejrzanych [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Nie uzyskali zgody na wycinkę, więc potraktowali drzewa chemiczną substancją, by uschły - tak twierdzą świnoujscy urzędnicy, podejrzewają mieszkańców ul. Rycerskiej w Świnoujściu - informuje nasza reporterka Joanna Maraszek.

Ul. Rycerska w Świnoujściu równie dobrze mogłaby nosić nazwę Aleja Kasztanowa. Wzdłuż drogi rosną szpalery starych kasztanowców. Od niedawna jest ich o trzy mniej. Co gorsze z powodu działalności człowieka.



O szczegółach opowiada Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia: - Kiedy drzewa zostały usunięte, okazało się, że mają odwierty, do których ktoś prawdopodobnie wlewał substancję chemiczną. Powiązali to z faktem, że mieszkańcy ulicy Rycerskiej od kilku lat ubiegali się o usunięcie ich.



Rzecznik zapewnia, że sprawa będzie miała ciąg dalszy: - Sprawa oczywiście została zgłoszona służbom i policji, więc na pewno nie zostawimy tego bez ciągu dalszego.



Wśród mieszkańców opinie na temat wycinki drzew i zieleni w mieście są podzielone: - Powinno być więcej zieleni, a nie betonu. - Jak będą drzewka, no to mi się wydaje, że będzie lepiej. - Uważam, że to bardzo dobrze, że nastąpiła wycinka tych starych drzew, ponieważ zagrażają one naszemu bezpieczeństwu.



Obwód większości kasztanowców z ul. Rycerskiej wskazuje, że ich wiek przekracza 100 lat. Widnieją jeszcze na przedwojennych mapach Świnoujścia.