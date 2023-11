W Świnoujściu stawiają na zdrowie i rekreację

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Chcą inwestować w zdrowie i rekreację - mowa o mieszkańcach Świnoujścia, którzy już zdecydowali na co przeznaczone zostaną środki z Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

Ambulans do transportu pacjentów szpitala, nowa poradnia okulistyczna, hipoterapia dla młodzieży czy siłownia pod chmurką, to projekty, na które mieszkańcy Świnoujścia głosowali najliczniej w tegorocznej edycji BO - mówi Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta.



- Na Budżet Obywatelski w Świnoujściu przeznaczone było blisko 3 mln zł. Zakwalifikowanych zostały 33 projekty. Na co najczęściej stawiali mieszkańcy Świnoujścia? Przede wszystkim na te projekty związane z rekreacją oraz zdrowiem - podkreśla Jaz.



Dorota Konkolewska, prezes Szpitala Miejskiego w Świnoujściu przyznaje, że lecznica na BO korzysta co roku: - Kupujemy nowy sprzęt, udało nam się zdobyć aparat RTG cyfrowy. Udało się również kupić nowe USG. Zmienić w ogóle diagnostykę obrazową na sprzęt cyfrowy, w dużej mierze z Budżetu Obywatelskiego.



W tym roku odbyła się 9. edycja BO w Świnoujściu.