Przy Turzynie powstanie park kieszonkowy [WIZUALIZACJE]

Park kieszonkowy ma powstać na niezagospodarowanym terenie u zbiegu al. Bohaterów Warszawy i ul. Żółkiewskiego.

Głównym elementem ma być brukowany pasaż nawiązujący do elewacji budynków okalających skwer. Na środku zaplanowano posadzenie cisu pospolitego. Wzdłuż pasażu ustawione będą ławki, a za nimi stalowe trejaże, stanowiące podpory dla pnączy. Pozostałą część skweru, po oby stronach alejki, ma zapełnić zieleń.



Firmy zainteresowane realizacją zadania mogą składać swoje oferty do 22 listopada.



Park kieszonkowy Turzyn to jeden ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.