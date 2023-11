Cmentarz w Wielgowie zostanie rozbudowany

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 1100 miejsc pochówku przybędzie na rozbudowanej nekropolii w Wielgowie. Miasto szuka wykonawcy zadania.

W ramach prac teren cmentarza zostanie powiększony. Powstaną tam cztery kwatery do pochówków ziemnych, a także ściany urnowe. W nowej części przewidziano również ogrodzenia, drogi dojazdowe i dojścia do kwater, place pod śmietniki oraz ujęcia wody do podlewania. Ma się tam pojawić również nowa zieleń.



Planowane jest posadzenie 145 drzew, w tym dębów czy sosen, a także ponad 2000 krzewów i prawie 6 tysięcy bylin, roślin cebulowych i pnączy.



Oferty przyjmowane są do 22 listopada.