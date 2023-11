Szkoła branżowa nawiązała współpracę ze Stocznią Szczecińską Wulkan

Umowę o współpracy ze Stocznią Szczecińską Wulkan podpisało Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z ulicy Hożej w Szczecinie.

Szkoła liczy na praktyki w stoczni a także na kadrę, która pomoże uczyć spawaczy - mówi Elżbieta Moskal, dyrektor Centrum.



- Mam nadzieję, że to będą nie tylko praktyki i staże, ale to także będą zajęcia, których nie jesteśmy w stanie przeprowadzić na terenie szkoły, ze względu na niemożność dostosowania bazy. Z rozmów z panem prezesem Opowiczem wynikało, że taka możliwość się nam pojawia, gdzieś na horyzoncie - mówi Moskal.



Stocznia Szczecińska Wulkan, razem z firmami kooperującymi, zatrudnia ponad 600 osób. - Cały czas szukamy pracowników - mówi prezes stoczni Marek Opowicz.



- Jako pracodawca, jestem zainteresowany po prostu pracownikiem. Rozumiem, że z powodów historycznych szkoła miała mniejsze zainteresowanie uczniów, którzy by mogli następnie podjąć pracę w przemyśle stoczniowym. Ustaliliśmy, że będą to zarówno praktyki, jak i objęcie swego rodzaju patronatem części przynajmniej działalności szkoły przez Stocznię Szczecińską Wulkan - mówi Opowicz.



Tylko na pierwszym roku w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej rozpoczęło naukę 320 uczniów.