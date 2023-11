W Marszu Niepodległości chodzi o to, by Polacy się łączyli

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To wydarzenie ma przede wszystkim łączyć Polaków - tak o szczecińskim Marszu Niepodległości mówi jedna z organizatorek.

Hasło tegorocznej edycji to "Polak Polakowi Bratem". Marsz ma umacniać więzi i przypominać, że Polacy, mimo różnic, są wspólnotą - wyjaśniała Oliwia Barska z Porozumienia Środowisk Patriotycznych w "Rozmowie pod krawatem".



- Przede wszystkim chodzi o współpracę między Polakami, żeby się łączyli, nie zapominali o tym, skąd są i kim są. Właśnie to jest naszym celem, żeby cały czas krzewić ten patriotyzm wśród Polaków, żeby nie zapominali nigdy o tym, co jest dla nas najważniejsze - mówi Barska.



Marsz ruszy w południe 11 listopada z placu Orła Białego.