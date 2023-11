Najlepsi uczniowie z regionu dostali blisko 200 stypendiów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Robert Stachnik. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prawie 200 stypendiów Prezesa Rady Ministrów trafiło do uczniów szkół województwa zachodniopomorskiego.

Każdy z wyróżnionych - za wyniki w nauce - otrzyma docelowo 5000 złotych.



Jak przyznają sami uczniowie, w większości wiedzą już na co przyznaną nagrodę przeznaczą.



- Zainwestuję w przyszłość. Zbieram na studia, wybieram się za granicę do Hiszpanii, więc każdy grosz się przyda. - Myślę nad sprzętem fotograficznym, ponieważ tym się zajmuję od dłuższego czasu i nad jakimś nowym obiektywem. - Jakoś to fajnie rozłożyć i też zaoszczędzić. Będę zbierał pewnie na jakiś samochód albo skuter ,zobaczymy co z tego będzie. - Zamierzam przeznaczyć je na kurs prawa jazdy. Ale to w przyszłym roku, bo w tym wolę skupić się na maturze. - Na takie codzienne życie. Nie planowałam jak na razie zakupu jakiejś drogiej rzeczy - mówili uczniowie.



W czwartek w auli I LO w Szczecinie przyznano także 26 stypendiów Ministra Edukacji i Nauki. W naszym regionie, za wybitne osiągnięcia w nauce lub w sporcie, jednorazową nagrodę w wysokości 3000 złotych otrzymało 26 uczniów.