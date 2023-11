85. rocznica pogromu Nocy Kryształowej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

9 listopada niemieccy faszyści spalili synagogę w Stettinie. Dziś, w 85. rocznicę tzw. Nocy Kryształowej, przedstawiciele społeczności żydowskiej Szczecina złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscu, gdzie do 1938 roku stała synagoga.

To był pogrom ludności żydowskiej - mówiła Róża Król, przewodnicząca Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Żydów w Szczecinie.



- Tak jak w całych Niemczech, jednego dnia i jednej nocy, z 9 na 10 listopada, miały miejsce pogromy, które przeszły do historii jako Noc Kryształowa. Przy przyzwoleniu policji spalono synagogę szczecińską, wcześniej wynosząc z niej cenne księgi, modlitewniki i spalono to wszystko na stosie - mówi Król.



Nie mam żalu do Niemców, ale wymagam od nich, aby to co się stało, nigdy się nie powtórzyło - mówił Mikołaj Rozen, były przewodniczący Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Szczecinie.



- Już ich nie ma. Ja wtedy jeszcze nie żyłem. Nie mam prawa do tego. Można mieć żal do ludzkości w ogóle, ale jako jako człowiek mam pretensję i wymagania do obecnych i przyszłych Niemców, żeby to się nigdy nie powtórzyło. To jest nasz obowiązek, a pamiętać trzeba - mówi Rozen.



Szacuje się, że w niemieckim Szczecinie żyło do 2000 Żydów. Wojnę przeżyło około 17 osób.