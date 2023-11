Latarnia morska w Kołobrzegu do remontu

Latarnia morska w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Latarnia morska w Kołobrzegu przejdzie kapitalny remont. Prace potrwają ponad 9 miesięcy.

Na takie prace jeden z najbardziej znanych kołobrzeskich zabytków czekał 42 lata. Miasto pozyskało 5 milionów złotych z rządowego programu Polski Ład, dołożyło 777 tysięcy złotych i wkrótce rozpocznie prace rewitalizacyjne.



Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu mówi, że zakres robót obejmuje część zewnętrzną obiektu: - Przewidujemy remont bastionu, wieży, fortu, ale też całej elewacji i drewnianych drzwi, a także wymianę oświetlenia. Cała iluminacja zostanie przygotowana na nowo.



Jakub Skibiński, przedstawiciel wykonawcy inwestycji zaznacza, że zdaje sobie sprawę z wagi zadania, przed którym staje jego firma.



- Ciąży na nas bardzo duża odpowiedzialność za ten zabytek, bo nie możemy pozwolić, aby latarni - jak to się kolokwialnie mówi - spadł włos z głowy - dodaje Skibiński.



Rusztowania powinny pojawić się przy latarni w ciągu dwóch tygodni. Wykonawca będzie miał 280 dni na realizację zadania, a w tym czasie wyłączony zostanie górny taras widokowy. Jest to więc ostatnia szansa, by wejść na szczyt latarni przed wielomiesięczną przerwą.