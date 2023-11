"Chcemy unieważnienia wyroków wydanych przez nazistowskie sądy"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Chcemy, aby niemieckie sądy stwierdziły nieważność wyroków, jakie wydawano na Polaków podczas wojny - mówi Marek Rabiega, naczelnik Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.

Nie miały one nic wspólnego ze sprawiedliwością - dodaje Marek Rabiega: - Na podstawie niemieckiej ustawy z 1998 roku podjęliśmy taką akcję prawną stwierdzania nieważności wyroków sądów nazistowskich, zapadłych wobec obywateli polskich, tutaj na terenie oczywiście właściwości naszej oddziałowej komisji, przy czym jest to akcja ogólnopolska.



Z naszego regionu skierowaliśmy do rozpatrzenia sześć spraw. - To są sprawy bardzo różne. Po pierwsze, robotników przymusowych, skazanych za jakieś błahe przewinienia, ale także mamy tutaj sytuacje związane z działaniami szpiegowskimi wywiadu Armii Krajowej "Stragan" czy działaniami wywiadowczymi Związku Jaszczurczego, który wszedł potem w skład ZWZ. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe sprawy - podkreśla Rabiega.



Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu apeluje do osób, czy rodzin, które są zainteresowane takim postępowaniem, aby zgłaszały się do komisji.