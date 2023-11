Barwy narodowe tematem spotkania w Centrum Edukacyjnym IPN [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Skąd pochodzą i co symbolizują nasze barwy narodowe? Na ten temat dyskutowano na spotkaniu pt. "Tajemnica Barw Narodowych", które odbyło się w "Przystanek Historia" - Centrum Edukacyjne IPN.

Nasze społeczeństwo czerpie z niewłaściwych źródeł wiedzę o naszych barwach narodowych - podkreśla Leszek Rodziewicz, pomysłodawca narodowego Święta Flagi.



- Według moich badań - przez te dwadzieścia lat - niestety nasze barwy narodowe są okryte tajemnicą. Po prostu nic nie mówią te dwa kolory. Sprowadza się je do tego, że biel symbolizuje czystość, niewinność dążeń narodu polskiego, a czerwień to walka, męczeństwo, dostojeństwo władców Polski. Takie bzdury są do tej pory powielane w Internecie - tłumaczy Rodziewicz.



Nie mamy zwyczaju, tak jak w innych państwach, wywieszania flag przed domami w czasie świąt narodowych - dodaje historyk, dr Wojciech Lizak: - Czasami jak idę na spacer 11 listopada, to patrzę ile tych flag jest wywieszonych. Nie sądzę, żeby było ich więcej jak 10 proc. Coś chyba niedobrego się stało w polskim społeczeństwie, ten postępujący brak identyfikacji z flagą i barwami narodowymi martwi...



Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja. Święto zostało ustanowione przez Sejm w 2004 roku.