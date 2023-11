Wieczór z rotmistrzem Witoldem Pileckim [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Wieczór z rotmistrzem Witoldem Pileckim odbył się w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego "W Sercu" w Szczecinie.

Pilecki został zamordowanego przez władze komunistyczne w 1948 roku. Podczas spotkania został wyświetlony film pt. "Rotmistrz Pilecki".



To jest opowieść w pigułce o polskim bohaterze - mówi Jakub Sieradzki, wnuk Makarego Sieradzkiego, bliskiego współpracownika Witolda Pileckiego.



- To jest krótkometrażowy film. W ciągu 36 minut pokazanie całego życiorysu rotmistrza Pileckiego, wszystkich tych jego najważniejszych, kluczowych momentów było nie lada sztuką. I rzeczywiście, widzimy tu rotmistrza od takich lat najmłodszych, aż po tragiczną śmierć - relacjonuje Sieradzki.



Makary Sieradzki działał z Witoldem Pileckim w Tajnej Armii Polskiej - dodaje Sieradzki: - Dziadek zajmował się magazynami broni, nasłuchem radiowym, czyli słuchał audycji zagranicznych, spisywał notatki, no i to gdzieś szło tam do prasy podziemnej, do informacji ogólnej.



Witold Pilecki był oficerem Wolska Polskiego, który w 1939 roku walczył w obronie Ojczyzny. W latach 1940-1943 był dobrowolnym więźniem w KL Auschwitz.



Został zamordowany w więzieniu na Rakowieckiej przez komunistów, który ukryli jego miejsce pochówku.