Szczecińskie przedszkolaki odwiedziły koszary wojskowe [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości, 12. Brygada Zmechanizowana otworzyła swoje bramy i pokazała sprzęt najmłodszym mieszkańcom miasta.

Dzieci nie kryły podekscytowania defiladą oraz wojskowymi pojazdami.



- Oglądamy sprzęty, karabin i jeszcze lupę. - Czekamy na motor, fajnie. - Mój dziadek tutaj pracuje. - Podobało mi się, jak chodzili żołnierze, fajnie maszerowali - mówią dzieci.



- Uważam, że od najmłodszych lat uczymy szacunku do Polski, do munduru, do niepodległej. Jeśli tego od najmłodszych lat nie będziemy pokazywać, szkolić szczególnie własnym przykładem, to to zaniknie - mówi kapitan Irena Paczek-Krawczak, oficer prasowy 12. Brygady Zmechanizowanej.



Podczas apelu zostały również wręczone wyróżnienia i awanse dla żołnierzy 12. Brygady.