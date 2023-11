Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Był poszukiwany przez policję, a wpadł, bo ukradł kurtki.

41-latka funkcjonariusze zatrzymali w szczecińskiej galerii handlowej. Mężczyzna ukradł dwie kurtki i wybiegł ze sklepu, spieszył się do taksówki. Zatrzymał go policjant.



Złodziej wytłumaczył, że „Nic strasznego przecież nie robi, staruszek nie krzywdzi”. Przyznał, ze już wcześniej kradł i z tego powodu był wielokrotnie zatrzymywany. Jak się okazało, był poszukiwany, bo miał do odbycia karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności.



W dodatku był pijany - miał półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna odpowie przed sądem.