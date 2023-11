Pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odznaczeni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Odznaczenia państwowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej dla pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wręczył wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann.

Jednym z wyróżnionych został Piotr Lech, adiunkt z Wydziału Elektrycznego.



- To jest nobilitacja, tradycja, można by rzec, bo przecież te medale są związane z historią naszego nauczania - powiedział.



- Człowiek zawsze się stara, przykłada się do pracy i wreszcie ktoś zauważył, że wypełnianie obowiązków było odpowiednie, wzorowe i dzięki temu otrzymałam odznaczenie - dodała profesor Bogumiła Pilarczyk z Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.



Odznaczenia są przyznawane za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.