Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Makabryczne odkrycie w Ustroniu Morskim. Na terenie jednej z posesji znaleziono obgryzioną ludzką rękę, która leżała na trawniku.

Do zdarzenia doszło w czwartek. Na miejsce została wezwana policja. Gdy funkcjonariusze potwierdzili, że jest to kończyna ludzka, na miejscu pojawiła się prokuratura.



Obecnie wiadomo, że jest to dłoń w stanie rozkładu. Nie ma informacji, gdzie znajduje się reszta ręki i ciało.



Prokuratura wyjaśnia okoliczności w jakich kończyna znalazła się na terenie posesji. Śledczy muszą ustalić do kogo należy ręka oraz czy do zdarzenia przyczyniły się osoby trzecie, czy jest to działalność dzikiej zwierzyny.