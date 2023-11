Bielkowo. Odsłonięto pomnik jeńców wojennych i pracowników przymusowych [ZDJĘCIA]

Przy budowie pomnika wykorzystano oryginalne słupy z ogrodzenia obozu. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Przy budowie pomnika wykorzystano oryginalne słupy z ogrodzenia obozu. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Przy budowie pomnika wykorzystano oryginalne słupy z ogrodzenia obozu. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Przy budowie pomnika wykorzystano oryginalne słupy z ogrodzenia obozu. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Odsłonięto pomnik jeńców wojennych i pracowników przymusowych w Bielkowie nad jeziorem Miedwie - robotnicy przymusowi testowali tam niemieckie torpedy.

Pomnik powstał przy udziale gminy Kobylanka z ogromnym zaangażowaniem organizacji społecznych.



- Przez obóz, przez lata jego funkcjonowania, łącznie przewinęło się ok. 2 tysięcy osób różnych narodowości. Chciałbym to rozbić na obóz jeniecki i obóz pracowników przymusowych. Jeśli chodzi o obóz jeniecki, byli to głównie Rosjanie i Francuzi, jeśli chodzi o pracowników przymusowych byli to głównie Polacy - mówi Marcin Lewicki, koordynator projektu "Strefa Miedwie - poszukując historii".



Pomnik odsłoniła Wójt Gminy Kobylanka, Julita Pilecka.



- Złem było to, co działo się tutaj w Bielkowie, w obozie pracy przymusowej. Powinniśmy pamiętać tych, którzy doświadczyli krzywd i cierpienia na tym terenie - powiedziała.



Mieszkańcy okolicznych osiedli byli zaskoczeni, że w ich okolicy w czasie wojny działy się tak straszne rzeczy.



- Gdy wchodzę na ten teren, to czuję się upokorzony, że ludzie ludziom stworzyli takie coś - powiedział jeden z nich.



Ofiary obozu są pochowane w lesie. Przy budowie pomnika wykorzystano oryginalne słupy z ogrodzenia obozu.