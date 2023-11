Rewitalizacja plaży w Przybiernowie

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Zadanie zostanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Nowy pomost, budynek socjalny z miejscem na gastronomię i pole namiotowe - tak po rewitalizacji ma wyglądać plaża przy Jeziorze Przybiernowskim. Inwestycja zmierza ku końcowi.

Koszt rewitalizacji plaży przybiernowskiej wyniesie 4,5 mln zł, a zmieni się wiele - mówi Lilia Ławicka, Wójt Gminy Przybiernów.



- Powstaną tam takie miejsca, gdzie można będzie wykąpać się, odpocząć, a jednocześnie dzieci będą miały możliwość pobawienia się, bo będzie piękny plac zabaw, boisko do siatkówki, a jednocześnie będzie budynek socjalny, który będzie zachęcał jadących kamperem nad morze i może się u nas zatrzymają i zobaczą, jak nasza gmina jest piękna - wierzy pani wójt.



Pracom budowlanym sprzyja pogoda, dzięki czemu efekty są widoczne i wiele wskazuje na to, że inwestycja zostanie oddana przed terminem, czyli 18 maja 24 roku.



- Jest duży postęp prac i myślę, że inwestycja będzie może ciut wcześniej oddana, niż mamy to w umowie. Bardzo się cieszę, efekty są już widoczne - powiedziała.



Zadanie zostanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład.