Przygotowania do 9. edycji kołobrzeskiej wigilii dla samotnych

Wigilia 2022. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/archiwum]

Chociaż do Bożego Narodzenia zostało jeszcze prawie 1,5 miesiąca, to w Kołobrzegu już myślą o tegorocznej wigilii. Trwają przygotowania do największej świątecznej kolacji w mieście.

Największa wigilia w Kołobrzegu [ZDJĘCIA] Największa wigilia w Kołobrzegu. Gotują w 150-litrowym garze Największa wigilia w Kołobrzegu na finiszu Miejska wigilia w Kołobrzegu



W hali Milenium spotkają się nie tylko osoby samotne czy bezdomne.



- Tu również przychodzą całe rodziny, które chcą spędzić wigilię w tym wyjątkowym miejscu z osobami, które są samotne, aby dać bliskość drugiej osobie, żeby można było porozmawiać, podzielić się opłatkiem. Tu każdy, kto chce być - może przyjść. Idea wigilii dla samotnych powstała z Fundacji Wolne Miejsce. Jak sama nazwa mówi wolne miejsce tutaj znajdzie się dla każdego - podkreśla Kamil Barwinek, koordynator akcji.



Obecnie trwa zbiórka darów, z których powstanie 12 tradycyjnych potraw, które znajdą się na największym wigilijnym stole w mieście. Za wolontariuszami także pierwsze spotkanie organizacyjne, w czasie którego planowali oni tegoroczne wydarzenie.



Wigilia dla samotnych odbędzie się 24 grudnia o godz. 15. Wigilię dla samotnych w Kołobrzegu już po raz dziewiąty organizuje Fundacja Wolne Miejsce. Jest to spotkanie, w którym może uczestniczyć ponad 300 osób.W hali Milenium spotkają się nie tylko osoby samotne czy bezdomne.- Tu również przychodzą całe rodziny, które chcą spędzić wigilię w tym wyjątkowym miejscu z osobami, które są samotne, aby dać bliskość drugiej osobie, żeby można było porozmawiać, podzielić się opłatkiem. Tu każdy, kto chce być - może przyjść. Idea wigilii dla samotnych powstała z Fundacji Wolne Miejsce. Jak sama nazwa mówi wolne miejsce tutaj znajdzie się dla każdego - podkreśla Kamil Barwinek, koordynator akcji.Obecnie trwa zbiórka darów, z których powstanie 12 tradycyjnych potraw, które znajdą się na największym wigilijnym stole w mieście. Za wolontariuszami także pierwsze spotkanie organizacyjne, w czasie którego planowali oni tegoroczne wydarzenie.Wigilia dla samotnych odbędzie się 24 grudnia o godz. 15.