A to wszystko na barkach ucznia... Ważenie w Gryfinie [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Czy uczniowie noszą za ciężkie plecaki - sprawdzili to inspektorzy Sanepidu. W szkołach w regionie przez cały tydzień ważono tornistry.

To w ramach II edycji kampanii wojewódzkiej #MojaSzkołaZdrowaSzkoła. Wszystko po to, by sprawdzić jak obciążone są dzieci.



Dziś akcja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie.



- Waga plecaka nie powinna przekraczać 10 proc. masy ciała dziecka. Ciężki plecak ma wpływ na kręgosłup młodego człowieka, powoduje wady i skrzywienia kręgosłupa. Poza tym dzieci mają te plecaki za ciężkie i one są noszone w niewłaściwy sposób - zaznaczyła Natalia Korkuś, asystent oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Inspekcji Sanitarnej w Gryfinie.



- Jestem przyzwyczajony do ciężkiego plecaka, bo my zawsze mamy ciężkie plecaki - przyznał Oskar, jeden z uczniów.



Każde dziecko po ważeniu dostało karteczkę z informacją o wadze swojego plecaka. Poprzednie takie badania wykazały, że ponad połowa uczniów ma za ciężkie plecaki.