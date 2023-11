Pomnik rotmistrza Pileckiego stanął w Goleniowie

Rotmistrz Witold Pilecki. Fot. pl.wikipedia.org, Old photos in color

To pierwsze upamiętnienie rotmistrza Witolda Pileckiego w Zachodniopomorskiem, jakie postawił Instytut Pamięci Narodowej.

W Goleniowie odsłonięty dziś zostanie jego pomnik. Monument stanął na placu rotmistrza u zbiegu ulic Kościuszki i Konstytucji 3 Maja.- W tym miejscu będą mogły odbywać się uroczystości patriotyczne - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor IPN w Szczecinie: - Aby również w tej przestrzeni miejskiej znalazł się taki znak pamięci w postaci właśnie rzeźby rotmistrza, która w jakiś sposób wzbogaciłaby tą przestrzeń i była takim właśnie symbolem, ale też miejscem, gdzie można by było o rotmistrzu pamiętać. Złożyć kwiaty, właśnie w dniu 11 listopada czy też w maju, kiedy to rotmistrz stracił życie.Autorem rzeźby jest Dawid Wawrzyniak - dodaje Krzysztof Męciński: - Pan Dawid jest autorem m.in. ławeczki Mikołaja Kopernika, która znajduje się we Fromborku, szeregu rzeźb sakralnych. I te umiejętności oraz dotychczasowe prace dały nam gwarancję, że ten pomnik będzie w sposób godny upamiętniał rotmistrza Pileckiego.Odsłonięcie pomnika nastąpi o godzinie 10:15.