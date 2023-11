W Goleniowie odsłonięto pomnik Witolda Pileckiego [ZDJĘCIA]

Popiersie rotmistrza stanęło na placu, sąsiadującym z pomnikiem ku czci Niepodległej w centrum Goleniowa.

Uczczenie pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego w Goleniowie to wspólne dzieło szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który sfinansował pomnik oraz Gminy Goleniów. Oprawę uroczystości zapewniły jednostki 12. Brygady Zmechanizowanej.Mieszkanki Goleniowa, panie Anna i Barbara nie ukrywały radości, że pomnik rotmistrza znalazł godne miejsce w przestrzeni miasta.- W Goleniowie mieszkam już 77 lat, to jest mój Goleniów. Dobrze, że jest ten pomnik, bo to bohater, wyjątkowy człowiek. - Jestem dumna, że coś takiego powstało właśnie w Goleniowie - mówiły.Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału IPN podkreślał, że region Pomorza Zachodniego potrzebuje takich symboli.- Czcimy pamięć jednego z bohaterów naszej niepodległości. Przede wszystkim jego działalność konspiracyjna i ten heroiczny czyn, którego dokonał w imieniu polskiego państwa podziemnego dokumentując zbrodnie niemieckie w Auschwitz. Zasługuje to na wyjątkowe uznanie, wyjątkowy nasz szacunek. Jest to jeden z największych bohaterów - zaznaczył dyr. Męciński.Rotmistrz Witold Pilecki był bohaterem wojny polsko- bolszewickiej i dobrowolnym więźniem Auschwitz, dokumentującym nazistowski przemysł zagłady. Został zamordowany przez komunistów po wojnie.