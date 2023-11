Defilada wojskowa na ulicach Szczecina [ZDJĘCIA]

O godz. 10 w Bazylice Archikatedralnej odbyła się msza w intencji Ojczyzny w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Następnie mieszkańcy - na czele ze służbami mundurowymi i przy dźwiękach orkiestry wojskowej - przemaszerowali na Wały Chrobrego.- Jestem pod wrażeniem, cieszę się, że w Szczecinie też coś się dzieje, że ludzie przychodzą na tego rodzaju uroczystości. - To zawsze robi wrażenie, zawsze się ma to w sercu. - Emocje są, chodzimy każdego roku, najpierw chodziłam z córką, teraz z wnuczkami. - Jesteśmy przyzwyczajeni do uroczystości wojskowych, bo mąż jest żołnierzem - mówili uczestnicy uroczystości.Do godziny 16. na Wałach Chrobrego potrwa Festyn Niepodległościowy.A w południe ulicami Szczecina przeszedł Marsz Niepodległościowy pod hasłem "Polak Polakowi bratem". Organizatorem było Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie.