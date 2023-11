źródło: Facebook Grupa Suszą! Szczecin źródło: Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Samochód wjechał w ludzi stojących na chodniku. Do wypadku doszło w Szczecinie.

Trzy osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Sczanieckiej i Emilii Plater. Zderzyły się tam dwa samochody.



- W wyniku tego zderzenia jeden z pojazdów siłą rozpędu wjechał na chodnik, na którym stała grupa osób oczekujących na zielone światło, aby przejść na drugą stronę jezdni. W wyniku zdarzenia trzy osoby wymagają opieki medycznej. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające zdrowiu bądź życiu. Osoby, które stały na chodniku to osoby niepełnoletnie - poinformował Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



Ruch na skrzyżowaniu został już przywrócony.