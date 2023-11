Zmiany na dworcu w Stargardzie. Oblegany peron trzeci

Kolejne zmiany czekają podróżnych od poniedziałku na stacji w Stargardzie - związane są z trwającą przebudową stargardzkiego węzła.

Wszystkie pociągi - regionalne i dalekobieżne - odjadą wyłącznie z nowego peronu trzeciego. Perony nr 1 i 2 zostały zamknięte w ramach rozpoczynającego się drugiego etapu modernizacji układu torowego dworca.Od środy, 15 listopada zamknięte będzie również wyjście na peron pierwszy z budynku dworca. Marcin Korzeniewski, zastępca dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PLK Oddział Zachodni w Poznaniu podkreśla, że od 13 listopada pociągi zatrzymają się tylko przy nowo wybudowanym peronie trzecim.- Oddajemy stronę parzystą z nowym peronem numer trzy, który przez najbliższe miesiące będzie peronem obsługującym ruch aglomeracyjny i dalekobieżny. Od 12 listopada będziemy korzystali już z infrastruktury wybudowanej w ramach tego projektu - zapowiedział.Kolejarze przypominają, że do peronu trzeciego wytyczono tymczasową drogę dojścia przez czynne tory - od strony parkingu przy Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym w kierunku ulicy Dworcowej.- W kierunku budynku dworca trzeba dojść ok. 100 metrów od dworca, żeby można skorzystać z tego przejścia. W początkowej fazie może być to utrudnieniem, ale myślę, że w miarę postępu robót związanych z przebudową Wyszyńskiego i budową nowego tunelu uda się wprowadzić pewne udogodnienia - dodał Marcin Korzeniewski.Przygotowywane jest tu przejście podziemne, które ma zostać oddane po przebudowie wiaduktu nad ulicą Wyszyńskiego. PLK poinformowały jednocześnie o przesunięciu terminu planowanego zamknięcia tego wiaduktu - z 15 na 20 listopada.Wartość wszystkich prac związanych z przebudową stargardzkiego węzła wynosi 250 mln zł. Wszystkie perony po przebudowie stacji w Stargardzie mają być gotowe przed końcem przyszłego roku.