Bezrękie ciało w pustostanie

Ciało mężczyzny bez ręki odnalazła w Ustroniu Morskim policja. To najprawdopodobniej do niego należała obgryziona ręka, którą odnaleziono wcześniej na trawniku jednej z posesji. O znalezisku informowaliśmy w czwartek.

Na miejsce została wezwana policja. Funkcjonariusze potwierdzili, że to ludzka dłoń - rozpoczęły się poszukiwania ciała. Odnaleziono je w sobotę w pustostanie.Ręka należała do ok. 55-letniego, bezdomnego mężczyzny. Przyczyna zgonu nie jest znana, natomiast ręka musiała zostać odgryziona przez dzikie zwierzę, o czym świadczyć mają ślady zębów na kościach.