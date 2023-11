Kolejna próba trucia psów. Sprawą zajęła się policja [ZDJĘCIA]

Kawałki kiełbasy, najprawdopodobniej naszpikowane trutką, ktoś rozsypał w kolejnym parku w Szczecinie. Tym razem internauci informują o niebezpiecznym znalezisku na prawobrzeżu w okolicy ulicy Kablowej. To kolejna taka sytuacja w Szczecinie.

Na zdjęciach zamieszczonych przez jedną z internautek na facebookowej grupie widzimy kawałki kiełbasy rozrzucone na trawie. Na fragmentach wędliny widać niebieski granulat. Jest ona także rozsypany dookoła.



Takie same informacje pojawiały się w ostatnim czasie w kilku miejscach Szczecina. Między innymi na Pogodnie, a ostatnio także w centrum, w parku Karpowicza i przy Pleciudze.

Tą sprawą zajęła się policja.



Sprawcę udało się zidentyfikować - mówiła Karolina Winter-Zielińska, prezes szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.



- Wiemy, że już jakiś tam profil sprawcy jest określony. Jest to mężczyzna w wieku około 30-40 lat, ale to wszystko są tylko podejrzenia - mówi Winter-Zielińska.



Tę sprawę przejął wydział kryminalny Komendy Miejskiej.