Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Poprawność polityczna wykrzywia idee patriotyzmu. Tak uważa historyk i antykwariusz dr Wojciech Lizak, który był gościem porannej "Rozmowy pod krawatem" Radia Szczecin.

Jego zdaniem obecnie patriotyzm wyklucza różnorodność - chociażby poglądów.



- Wszyscy by chcieli, żeby wszyscy wyglądali tak samo i nie dopuszczą do do żadnej odmienności. Patriotyzm z definicji zakłada odmienność. Ja jestem odmienny od Niemca, ale absolutnie nie stawiajcie nad nim, bo będziemy mieli to, co było za Bismarcka. Kiedy nastąpił ten wielkoniemiecki bismarckowsko-wilhelmiński i on doprowadził najpierw do pierwszej wojny światowej, a później do II wojny światowej - mówi Lizak.



Zdaniem dr Wojciecha Lizaka nadal nie jest wykluczone, że w Polsce nacjonalizm zdobędzie większą liczbę zwolenników.