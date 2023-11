Obraz 3D masowych grobów obozu jenieckiego Stalag IID

Niezwykłe zdjęcia z badań na terenie obozu Stalag IID pokazuje Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów. Odnalezione masowe groby przeskanowano metodą 3D. Dzięki czemu powstał trójwymiarowy obraz tego, co udało się odkryć.

Teraz w mediach społecznościowych bazy można zobaczyć, jak w trójwymiarze wygląda taki grób. Widzimy na nich zachowane szczątki ludzkie i to w jaki sposób zostały ułożone.





Stalag IID, zastosowanie skanowania 3D podczas prac zespołu DVI. pic.twitter.com/4PvezsJLRX — Andrzej Ossowski (@AndyOsa1978) November 11, 2023





W czasie badań naukowcy odkryli również nową metodę identyfikowania szczątków. Jak się okazało, by uzyskać materiał genetyczny wystarczy pobrać kamień nazębny - tłumaczy prof. Andrzej Ossowski z PBGOT.

Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wrócili na teren obozu jenieckiego w Stargardzie w połowie października. Szukali kolejnych śladów i szczątków. Odnaleźli masowe groby, a w nich szczątku kilkudziesięciu osób. To głównie ludność wysiedlona po Powstaniu Warszawskim. Wśród nich są również kobiety i dzieci.- Podczas podejmowania tych szczątków, od razu zbieramy kamień nazębny. Takim naszym pierwotnym celem było zbadanie przyczyny śmierci tych osób. Natomiast takim pośrednim, udało nam się w tych badaniach uzyskać dobrej jakości matryce DNA, czyli profile DNA. To takie dosyć ciekawe odkrycie - mówił Ossowski.To już trzecie podejście do tego terenu. Poprzednie poszukiwania zakończyły się rok temu. Wtedy również udało się odkryć między innymi szczątki żołnierzy, a także kobiet i dzieci. Podczas obu poprzednich sezonów badań udało się odkryć już szczątki ponad 170 ofiar obozu. Zidentyfikowano do tej pory kilkadziesiąt osób.