"Miał ogromną wiedzę i talent. Dlatego uczył innych". Pożegnanie szczecińskiego fotografika

Ostatnie pożegnanie szczecińskiego artysty - rodzina i społeczność fotografików na Cmentarzu Centralnym będzie wspominać Artura Magdziarza.

Jego zdjęcia wygrywały liczne konkursy, był autorem wystaw i animatorem działalności Fotoklubu Szczecin. W latach 2008-2013 współtworzył audycję " Migawka " w Radiu Szczecin.Jak opowiada fotografik Anna Niemiec, Artur Magdziarz chętnie dzielił się swoją wiedzą.- Artur był uniwersalny, bo on miał ogromną wiedzę, talent i wiedział czego chce, jak podejść do tematu. Dlatego uczył innych, ludzie się łatwo od niego uczyli, ponieważ on wiedział, znał to - mówi Niemiec.Artura Magdziarza wspomina także fotoreporter Radia Szczecin, Robert Stachnik.- Zawsze pomagał, wieczorami, jak się zadzwoniło, czy w ciągu dnia, z zagranicy do mnie oddzwaniał. Pamiętam, jak kupiliśmy pierwsze drukarki foto i razem pojechaliśmy je odbierać. Po prostu on rozpakował, ja rozpakowałam i telefon na głośnomówiący i co trzeba zrobić i tak dalej - mówi Stachnik.Ostatnie pożegnanie Artura Magdziarza odbędzie się w poniedziałek o godzinie 13.00 w kaplicy Cmentarza Centralnego w Szczecinie.