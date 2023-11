Kolejne zmiany na dworcu w Stargardzie, a mieszkańcy zniecierpliwieni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Remont na stacji w Stargardzie wchodzi w drugą fazę. Po odbiorach, cały ruch kolejowy przeniósł się na nowo wybudowane tory i peron numer 3, co pozwoli rozpocząć prace na drugich połówkach wiaduktów.

Już za tydzień rozpoczną się prace przy wiadukcie przy Wyszyńskiego, co zmusiło kolejarzy do wytyczenia dojścia do peronu na końcu ulicy Dworcowej, co o około 10 minut wydłuża czas potrzebny do dotarcia na perony.



Mieszkańcy w większości są już przyzwyczajeni do ciągłych zmian w rejonie dworca, lecz słychać również opinie o tym, że ten remont ciągnie się za długo.



- Można było to zrobić trochę bliżej, tak jak peron się kończy… - Jak trzeba to trzeba. Jakie inne wyjście ma pan? - Jak komuś się bardzo śpieszy, to długo… Ja na przykład mam czas, to sobie przespaceruję się. - Takich mamy wykonawców, jakich mamy. No i co zrobić? Nic na to nie poradzimy… - Tutaj są głośniki wyłączone. Nic nie słychać, jak zapowiada. I nagle, na raz wszyscy muszą rzucać się do biegu. To dopiero stwarza niebezpieczeństwo - żalą się mieszkańcy.



Cały remont na stacji w Stargardzie planowo miał zakończyć się do końca 2022 roku, opóźnienie wynika z powodu problemów wykonawcy, firmy Trakcja S.A., z początku prac.



Wszystkie prace związane z remontem linii kolejowej w Stargardzie, włącznie z przebudowami wiaduktów, mają skończyć się do końca 2024 roku.