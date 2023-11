Poważny wypadek i utrudnienia na DK3 [ZDJĘCIA]

Fot. Ochotnicza Straż Pożarna Wolin Fot. Ochotnicza Straż Pożarna Wolin Fot. Ochotnicza Straż Pożarna Wolin Fot. Ochotnicza Straż Pożarna Wolin

Spore utrudnienia na drodze krajowej nr 3 na odcinku między Wolinem a Międzyzdrojami.

O sytuacji poinformowali nas Słuchacze.



- Na obwodnicy Dargobądza był wypadek, są straszne kolejki i w kierunku na Świnoujście i na Szczecin. Jadąc od Świnoujścia skręciłem do Dargobądza, tam później w lewo - znak jest niby ślepa droga, ale można przejechać i dojedzie się do remontowanego odcinka. Jak na razie jadę już na Szczecin, nie stoję w kolejce - mówi słuchacz.



Mamy czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych. Cztery osoby w tym wypadku zostały ranne.



Prawdopodobnie aż do godziny 15.00 kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Dla samochodów osobowych z Wolina przez Unin, Kodrąb i Kołczewo, a dla ciężarówek z Parłówka przez Kamień Pomorski i Dziwnówek.