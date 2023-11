Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Na koniec września zgłoszonych do ubezpieczenia w Zachodniopomorskiem było ponad 49 tysięcy obcokrajowców.

To o 1000 więcej niż w maju - mówi Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS.



- Na terenie szczecińskiego ZUS-u było 38,5 tysiąca cudzoziemców. Według danych z koszalińskiej placówki, ich liczba nieznacznie przekroczyła 10 600. W Polsce obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowy w ZUS jest ponad 1,1 mln - mówi Jagielski.



W naszym regionie najliczniejszą grupą cudzoziemców zgłoszonych w ZUS do ubezpieczeń emerytalno-rentowych dalej są Ukraińcy. Na koniec września było ich ponad 37 tysięcy.