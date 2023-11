Inauguracja roku akademickiego w Collegium Humanum [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczecińska filia Collegium Humanum - Szkoły Głównej Menadżerskiej zainaugurowała rok akademicki w nowej siedzibie przy Placu Hołdu Pruskiego.

Na uczelni można studiować psychologię, pedagogikę, prawo, zarządzenie i administrację,

finanse i rachunkowość, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Do tego studia dyplomowe - między innymi MBA.



- Dostosowujemy się do potrzeb edukacyjnych studentów - podkreśla prof. dr hab. Paweł Czarnecki, rektor uczelni: - Student dzisiejszy oczekuje przede wszystkim wiedzy. Wiedzy praktycznej, która pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. I taką edukację od początku zaprogramowaliśmy. Naszym mottem jest "Edukacja dla sukcesu". Ten sukces oczywiście jest różnie definiowany, ale sukces wynikający z edukacji to sukces zawodowy.



Collegium Humanum jest uczelnią o międzynarodowym wymiarze kształcenia. Prowadzi studia w siedzibie w Warszawie, w filiach w Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu. Jest obecna także w Czechach (filie w Pradze oraz Frydku-Mistku), na Słowacji (filia w Bratysławie) i w Uzbekistanie (filia w Andiżanie).