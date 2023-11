Szpital "Zdroje" rozwija się dla chorych na cukrzycę [ZDJĘCIA]

źródło: SPSZOZ "Zdroje" źródło: SPSZOZ "Zdroje" źródło: SPSZOZ "Zdroje"

Lekarze ze szpitala "Zdroje" w Szczecinie zadbają o chorych na cukrzycie.

W placówce w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych uruchomiony został pododdział diabetologiczny. Wcześniej w placówce działała tylko poradnia.



- To z pewnością dobre wiadomości, szczególnie dla tych chorych, którzy pochodzą z Prawobrzeża, czy może z sąsiednich gmin, bo dotychczas nie mieli oni możliwości wykonywania takich procedur w tej części miasta. Obecnie taką możliwość mają. Te pompy założyć mogą u nas tutaj w szpitalu Zdroje i również tutaj mogą pozostawać pod opieką specjalistów - mówi Magdalena Knop, rzecznik szpitala Zdroje w Szczecinie.



Placówka podpisała również umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie cukrzycy u dorosłych przy użyciu pomp insulinowych.



- Te zostały już założone pierwszym pacjentom - mówi Katarzyna Mandes, edukatorka diabetologiczna w szpitalu "Zdroje": - Pompa jest zdecydowanie dla pacjenta też wygodniejsza w użyciu codziennym, ponieważ pompa insulinowej naśladuje działanie zdrowej trzustki, czyli całą dobę wydziela zaprogramowaną przez lekarza ilość insuliny. Oprócz tego pacjent podaje sobie bolusy do każdego posiłku. Dyskretniej na pewno dla pacjenta jest podać sobie bolusa przez pompę niż nosić ze sobą np. wstrzykiwacze.



Pompy są refundowane dla pacjentów do 26. roku życia. Jutro obchodzić będziemy Światowy Dzień Cukrzycy - choroby, która jak się szacuje, tylko w Polsce dotyczy blisko 3 mln osób.