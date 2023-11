Wielka kołobrzeska inwestycja z poślizgiem

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Jedna z największych inwestycji ostatnich lat w Kołobrzegu z poślizgiem. Mowa o "Mieszkaniach dla rozwoju", które miasto planuje wynajmować po cenach niższych, niż na rynku komercyjnym.

Mieszkania pod wynajem powstają na osiedlu Witkowice. Trwa budowa czterech budynków. Pierwszy z nich miał zostać oddany na koniec sierpnia. Chociaż znana jest lista przyszłych lokatorów, to nadal nie otrzymali oni kluczy od mieszkań.



Problem skomentował radny Jacek Woźniak, który odczytał fragment wiadomości otrzymanej od jednej z osób oczekujących na lokal od miasta.



- Mieliśmy dostać klucze w sierpniu, a do dziś ich nie mamy. Musimy opuścić to mieszkanie, które wynajmujemy, a walizki już spakowane. Proszę nam pomóc -



Radny dopytuje o przyczyny opóźnień i termin, w którym realnie pierwsi lokatorzy wprowadzą się do wynajmowanych mieszkań.



Robert Cieciora, prezes Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego mówi, że inwestycja od początku złapała opóźnienie jeszcze przez pandemię. Następnie doszło do kolejnych nieprzewidzianych zdarzeń.



- Pomimo bardzo gęstej siatki odwiertów geologicznych, jakie wykonaliśmy przed tą inwestycją, okazało się, że występują w podłożu grunty niestabilne. W sierpniu pojawiły się niezwykle silne opady atmosferyczne. Zalało nam cały plac budowy -



Według zapewnień KTBS pierwszy budynek powinien zostać oddany przed Bożym Narodzeniem.