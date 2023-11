Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

50 organizacji będzie wystawiać się we wtorek na Giełdzie Pracy na Uniwersytecie Szczecińskim.

To okazja by spotkać się z pracodawcami, wziąć udział we wstępnych rozmowach rekrutacyjnych, będą też warsztaty i spotkania z doradcami zawodowymi.



Wszystko odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych przy ulicy Krakowskiej od godziny 10 do 14.



Giełdę Pracy organizuje Akademickie Biuro Karier.