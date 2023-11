Klimat się zmienia, będą więc zmiany w gminie

Fot. pixabay.com / geralt (CC0 domena publiczna)

Jak uchronić miasto od skutków zmiany klimatu? Nad tym główkują świnoujscy urzędnicy, a efektem ich pracy ma być dokument, który jasno opisze, co i jak - w najbliższym czasie w Świnoujściu ma się zmienić - by było bardziej eko.

Więcej zieleni, mniej betonu, ale nie tylko... Miejski Program Adaptacji do Zmian Klimatu ma uwzględnić wiele czynników, które mogą doskwierać wyspiarzom - tłumaczy Beata Tułodziecka-Terenda, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w świnoujskim magistracie.



- Zostaną przeprowadzone zadania inwestycyjne, jak i też drobniejsze przedsięwzięcia, aby wyeliminować niekorzystne zmiany klimatu. Mówimy tu mianowicie o suszy, intensywnych opadach i cofce. My musimy do tego wszystkiego się przygotować. Pierwszy etap to będzie prognoza - jakie są u nas warunki atmosferyczne. Kolejny dokument będzie dotyczył działań, jakie musimy podjąć, żeby wyeliminować niekorzystne zmiany klimatu - dodaje Tułodziecka-Terenda.



Mieszkańcy pewne zastrzeżenia i pomysły już mają, choć na razie są to wnioski niepewne i raczej ostrożne. Nie brakuje jednak uwag odnośnie zabudowania wydm licznymi hotelami.



- Mniej może samochodów spalinowych, więcej roślin nasadzić na placu Wolności. - Tam jest sam beton, powinni więcej posadzić roślin. Świnoujście robi się zabetonowane - mówią mieszkańcy.



W samym Świnoujściu, jak i całym kraju zmiany klimatyczne i gwałtownie zmieniająca się pogoda daje się we znaki. Co najbardziej?



- No na pewno intensywne opady deszczu. Drugą rzeczą jest susza, a przede wszystkim cofki - podkreśla Tułodziecka-Terenda.



Stworzony program, zanim wejdzie w życie, zostanie poddany konsultacjom społecznym.