Białogard z oddziałem ortopedycznym [ZDJĘCIA]

To już oficjalne - wkrótce w szpitalu w Białogardzie zacznie działać oddział ortopedyczny.

Placówka wygrała konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia na jego prowadzenia. Sale oddziału są już gotowe do uruchomienia. Jest nowy sprzęt i personel.



To kolejny krok w rozwoju oferty leczniczej. W sierpniu ubiegłego roku, w szpitalu otwarto też nowy blok operacyjny - mówi starosta białogardzki Piotr Pakuszto.



- Realizujemy, już można powiedzieć od czterech, nawet pięciu lat zadania szpitala jako samorząd powiatowy. Daje to takie szanse, że przy dobrej współpracy ze

stroną rządową można robić fajne rzeczy. My jesteśmy na tą tezę dowodem i od kilku lat naprawdę prężnie się rozwijamy. Mamy coraz lepszą kadrę, coraz lepsze zaplecze techniczne - dodaje Pakuszto.



W placówce działa już oddział rehabilitacyjny, dzięki czemu pacjenci po urazach będą mieli kompleksową opiekę.