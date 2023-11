Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Kończy się IV etap budowy Starego Kolejowego Szlaku. To 5 kilometrów drogi rowerowej z Białogardu do Karlina, a także oznakowane 31 kilometrów trasy.

Prace powinny potrwać do końca stycznia. Pozostały roboty wykończeniowe, takie jak oznakowanie pionowe i poziome. Wartość robót to ponad 10,5 mln złotych.



SKS jest jedną z czterech głównych tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szlak zaczyna się na Wybrzeżu Koszalińskim i biegnie na południe dwoma odnogami z Mielna i Kołobrzegu. Obie drogi łączą się w Białogardzie i prowadzą do Wałcza.



Docelowo 190-kilometrowa trasa połączy środkowe Wybrzeże Bałtyku z Pojezierzem Wałeckim.